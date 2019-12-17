Рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки за полгода

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки за последние полгода, несмотря на угрозу импичмента и прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Quinnipiac University.

В пресс-релизе, обобщающем результаты опроса, сообщается, что работу американского лидера одобряют 43% зарегистрированных избирателей, не одобряют — 52%. Незадолго до слушаний по импичменту результаты президентской работы одобряли только 38% участников.

При этом в июле, по данным опроса Langer Research Associates, работой Трампа на президентском посту были довольны 44% американцев, противоположного мнения придерживались 53%, еще 3% затруднились с ответом.

В период с 11 по 15 декабря Quinnipiac University опросил 1390 зарегистрированных избирателей по всей стране с погрешностью +/- 2,6 процентных пункта. Избирателям предлагалось ответить на ряд вопросов, один из которых звучал как: «Вы одобряете или не одобряете то, как Дональд Трамп справляется со своей работой на посту президента?»

Аналитик университета Мэри Сноу считает, что такой высокий уровень поддержки Трампа обусловлен тем, что в стране укрепилась экономика. Особенно этому способствует уровень безработицы, который опустился до 50-летнего минимума, и рекордно высокие показатели ценных бумаг.

Кроме того, избирателей опросили об их мнении по импичменту: 45% опрошенных считают, что президента Трампа следует отстранить от должности, против высказались 51% респондентов.

По другим вопросам, связанным с импичментом, 48% избирателей считают, что президент совершил какие-либо преступления, находясь на своем посту, 40% уверены, что Трамп ничего подобного не совершал, при этом 53% опрошенных считают, что президент злоупотребляет властью своего офиса. 44% так не считают.

Что касается ситуации на Украине, то 52% респондентов уверены в том, что американский лидер преследовал свой личный интерес в отношениях с Киевом и только 40% уверены, что президент отстаивал национальные интересы. 48% также отметили, что президент Трамп поддержал военную помощь Украине, потому что хотел, чтобы украинский президент объявил о расследованиях, которые принесут политическую пользу Трампу, 40% в действиях президента ничего подобного не увидели.

Почти две трети, 64%, считают, что президент Соединенных Штатов не может просить иностранного лидера провести расследование в отношении политического конкурента, а 23% говорят, что это приемлемо.

15 декабря Дональд Трамп на странице в Twitter сообщал, что его рейтинг одобрения среди республиканцев является рекордным — 95%, а в стране его поддерживает 51% населения.

24 ноября Трамп представил результаты опросов, согласно которым большая часть американцев не поддерживает инициированный Демократической партией США процесс импичмента.

31 октября палата представителей конгресса Соединенных Штатов приняла резолюцию в поддержку начала процедуры импичмента президента страны.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, они указывают, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством. Он также выразил надежду на честное разбирательство в сенате.