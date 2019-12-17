Отставки высоки: палата представителей объявит Трампа преступником

Демократы спешат передать дело об импичменте в отношении Дональда Трампа в сенат до Рождества. Уже на этой неделе палата представителей, подконтрольная Демократической партии, скорее всего, проголосует за отставку президента США. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, оппоненты главы Белого дома не хотят, чтобы процесс растянулся до старта праймериз, которые начнутся уже 3 февраля. При этом, несмотря на все обвинения, рейтинг американского лидера по-прежнему стабилен.

Палата обвинителей

Юридический комитет палаты представителей согласился с обвинениями против Дональда Трампа, и уже на этой неделе нижняя палата американского конгресса в полном составе должна проголосовать за импичмент в отношении президента. Когда 24 сентября лидер демократического большинства в палате Нэнси Пелоси объявляла о запуске процедуры, она уверяла: Дональд Трамп давил на украинского главу Владимира Зеленского и хотел, чтобы Киев вмешался в выборы президента США – 2020 . И хотя сам лидер Украины неоднократно заявлял, что никакого давления со стороны американского коллеги и в помине не было, демократы всё равно пришли к заключению: президент виновен. При этом, видимо, сделали они это еще задолго до 24 сентября, превратив сам процесс в громкую формальность и инструмент предвыборной борьбы. Шаги заранее прописаны, а результат известен.

тра Юридический комитет палаты представителей США Фото: REUTERS/Erin Scott

Еще в 2016 году собеседник «Известий» в Вашингтоне, отвечая на вопрос о предполагаемом вмешательстве России в выборы, признался: факт влияния или невлияния Москвы уже не играет особой роли, поскольку «по этому вопросу среди политического класса достигнут консенсус» . А значит, речь будет идти не столько о расследовании, сколько о последствиях и дивидендах, которые инициаторы получат от этого Russiagate. Импичмент против Дональда Трампа в целом проходит по схожей схеме. Только на этот раз борьба идет не с «внешним врагом», а за «демократию изнутри» . И кто из нее выйдет победителем, скорее всего, можно будет понять только 3 ноября 2020 года, когда Америка выберет нового или старого президента.

Так или иначе, через считаные дни палата представителей, а точнее, демократическое большинство, очевидно, признает: Дональд Трамп превысил свои полномочия, попросив Владимира Зеленского возобновить расследование коррупционной деятельности сына главного конкурента президента на предстоящих выборах Джо Байдена — Хантера, входившего в совет украинской нефтегазовой компании Burisma . А за такое «преступление», тем более еще и за якобы шантаж военной помощью Украине, находящейся на передовой «российской агрессии», следует «осушить» Белый дом от порочащего американскую демократию президента.

тра ФОТО: REUTERS/Jonathan Ernst

Однако демократы, хотя и действуют по процедуре, явно торопятся . Как пояснил «Известиям» эксперт The Atlantic Council профессор Андерс Ослунд, оппоненты главы США не хотят, чтобы импичмент мешал президентской кампании, которая стартует с кокусов (наряду с праймериз один из видов предварительного внутрипартийного голосования за кандидатов) в Айове уже 3 февраля.

— А 11 февраля уже будут и праймериз в Нью-Гэмпшире . Процесс импичмента в разгар избирательной кампании будет заставлять людей задуматься, что демократам важнее политические интриги, нежели насущные интересы граждан, — отметил в беседе с «Известиями» президент Американского университета в Москве политолог Эдуард Лозанский.

Демократы сделали большую ставку и рискуют повторить импичмент Билла Клинтона 1998 года, который так и не привел к его отставке, а скорее скомпрометировал республиканцев, тративших государственные ресурсы на заранее проигранное дело.

трам Билл Клинтон Фото: REUTERS

Кроме того, Демократической партии крайне важно завершить процесс до официального старта гонки, поскольку в противном случае проблемы возникнут и у их однопартийцев-сенаторов, решивших податься в президенты.

— Вместо избирательной кампании шесть сенаторов-демократов, ввязавшихся в борьбу за Овальный кабинет, будут вынуждены участвовать в сенатском разбирательстве по импичменту. А там Демократической партии будет нелегко. Ведь в сенате большинство у республиканцев, которые и будут править бал, в том числе вызывая нужных свидетелей, — подчеркнул Эдуард Лозанский.

Сенат присяжных

Как только палата представителей подтвердит «преступления», дело президента Трампа окажется в сенате. В этот момент процедура фактически превратится в судебный процесс, где нижняя палата будет играть роль обвинения, сенаторы — суда присяжных и лишь глава Верховного суда Джон Робертс окажется в привычном для себя амплуа — председателя.

На данный момент ни один из членов палаты представителей от Республиканской партии не собирается поддерживать импичмент, заверил Эдуард Лозанский. Тем не менее в сенате устроить «зраду» (коль скоро Украине без ее на то согласия отвели в этом мероприятии одну из главных ролей) могут три республиканца: Митт Ромни, Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски. А для импичмента демократам необходимо заполучить в свои ряды 19 перебежчиков, напомнил политолог.

трам Глава Верховного суда США Джон Робертс Фото: REUTERS/Jim Young

— То, как будет действовать в сенате Республиканская партия, решает лидер большинства Митч Макконнелл. Он довольно загадочный. На каком-то этапе он может решить, что Трамп слишком сильно конфузит партию, и тогда он может внезапно развернуться и увести за собой большинство сенаторов-республиканцев, — допустил, в свою очередь, Андерс Ослунд.

В любом случае реальная цель запуска импичмента — не отставка Дональда Трампа с поста, а выставление американского президента в неприглядном виде, то есть преступником, пояснил профессор.

— Во время импичмента президент из бога превращается в обвиняемого, как на судебном процессе. На слушаниях в сенате председательствовать будет глава Верховного суда Джон Робертс. Он сможет вызвать для дачи показаний всех тех свидетелей, которые отказались явиться в комитет по разведке палаты представителей. Никто не может отказаться от повестки главного судьи. Таким образом, репутация Трампа может серьезно пострадать , — считает Андерс Ослунд.

Именно репутационные потери в первую очередь понес Билл Клинтон, после того как сенат оправдал его после обвинений палаты представителей. Зато реноме Рональда Рейгана никак не пострадало, поскольку куда более серьезный вопрос «Иран — контрас» (Irangate — тайные поставки оружия в Иран вопреки имбарго, деньги от продаж которого шли на финансирование никарагуанских повстанцев) так и не привел к запуску процедуры импичмента, напомнил политолог.

тра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По мнению Эдуарда Лозанского, в американском обществе начинает чувствоваться усталость от всей этой истории и политических интриг, поэтому напор демократов сейчас даже играет на руку Дональду Трампу. Тем более они дают повод президенту публично обвинять оппонентов в растрате драгоценного времени и средств не на нужды страны, а на удовлетворение собственных амбиций. Как показало расследование о «российском вмешательстве» спецпрокурора Роберта Мюллера, недоброжелателям американского лидера несложно потратить миллиарды бюджетных долларов в многочисленных попытках найти компромат на главу Белого дома.