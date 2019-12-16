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Адвокат Трампа обвинил экс-посла США на Украине в лжесвидетельствовании

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Фото: TASS/Zuma/Danil Shamkin
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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что у него есть документы, доказывающие дачу ложных показаний бывшим американским послом на Украине Мари Йованович на слушаниях по импичменту президента.

По словам Джулиани, экс-посол отказывала в выдаче виз нескольким украинским гражданам с целью воспрепятствования даче показаний о сговоре оппонентов Трампа на выборах американского президента в 2016 году.

«Документы показывают, что она отказывала в предоставлении виз свидетелям, которые могли доказать коррумпированность (бывшего вице-президента США Джо. — Ред.) Байдена и демократов», — написал адвокат в своем Twitter.

По его словам, он может доказать по меньшей мере два эпизода лжи Йованович.

Джулиани также упоминает бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина в качестве одного из свидетелей. Адвокат уверяет, что у экс-генпрокурора есть доказательства причастности компании Burisma, сотрудником которой ранее являлся сын Джо Байдена, а также его самого к легализации средств, полученных противоправным путем.

Кроме того, он выложил несколько роликов, в которых обещает предоставить общественности документы, а также нескольких свидетелей, готовых подтвердить невиновность Трампа.

«После сотен часов и месяцев расследования я собрал свидетелей и документы, которые <…> докажут отсутствие нарушений со стороны Дональда Трампа», — написал Джулиани.

14 декабря Джулиани обещал Трампу предоставить важную информацию после поездки в Киев.

Ранее адвокат заявлял, что хранит компромат на семью Байденов. Он пообещал, что обнародует его, если с ним что-то произойдет.

Осенью в США было запущено расследование для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил его провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством. Он также выразил надежду на честное разбирательство в сенате.

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