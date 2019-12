Адвокат Трампа обвинил экс-посла США на Украине в лжесвидетельствовании

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что у него есть документы, доказывающие дачу ложных показаний бывшим американским послом на Украине Мари Йованович на слушаниях по импичменту президента.

По словам Джулиани, экс-посол отказывала в выдаче виз нескольким украинским гражданам с целью воспрепятствования даче показаний о сговоре оппонентов Трампа на выборах американского президента в 2016 году.

«Документы показывают, что она отказывала в предоставлении виз свидетелям, которые могли доказать коррумпированность (бывшего вице-президента США Джо. — Ред.) Байдена и демократов», — написал адвокат в своем Twitter.

По его словам, он может доказать по меньшей мере два эпизода лжи Йованович.

Джулиани также упоминает бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина в качестве одного из свидетелей. Адвокат уверяет, что у экс-генпрокурора есть доказательства причастности компании Burisma, сотрудником которой ранее являлся сын Джо Байдена, а также его самого к легализации средств, полученных противоправным путем.

Кроме того, он выложил несколько роликов, в которых обещает предоставить общественности документы, а также нескольких свидетелей, готовых подтвердить невиновность Трампа.

«После сотен часов и месяцев расследования я собрал свидетелей и документы, которые <…> докажут отсутствие нарушений со стороны Дональда Трампа», — написал Джулиани.

Budapest | Kiev | Vienna



After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.



These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw