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Адвокат Трампа пообещал ему «важную информацию» после поездки в Киев

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время поездки на Украину получил «больше, чем себе можно представить», и пообещал подготовить 20-страничный доклад. Об этом пишет The Wall Street Journal в пятницу, 13 декабря.

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В ходе поездки Джулиани собирал данные в том числе о компании Burisma, сотрудником которой ранее являлся сын Джо Байдена — основного оппонента Трампа на предстоящих выборах президента США в 2020 году, пишет РБК.

Джулиани посетил Киев 4 декабря. Через два дня, 6 декабря, он рассказал, что в результате поездки получил материалы, которые призваны доказать причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине, и намерен их опубликовать.

Как он тогда заявил, вскоре американцы узнают, что Байден и другие официальные лица из администрации бывшего президента США Барака Обамы содействовали увеличению масштабов коррупции на Украине в период с 2014 по 2016 год. Также Джулиани выразил уверенность в том, что бывший вице-президент был причастен к преступной деятельности в стране.

Осенью в США было запущено расследование для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину.

В частности, сообщалось, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским предлагал ему провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.

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