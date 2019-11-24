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Адвокат Трампа уверен в причастности Байдена к коррупции на Украине

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Фото: TASS/Zuma
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Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

По словам Джулиани, он представлял интересы президента США Дональда Трампа очень успешно и раскрыл коррупционную схему, которую американские средства массовой информации покрывали около четырех лет.

Также Джулиани рассказал, что добивается выдачи американских виз четырем гражданам Украины, которые якобы подтвердят утверждения о причастности Байдена и других представителей Демократической партии к преступлениям.

Как пишет ТАСС, в числе этих лиц бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, который располагает информацией «о масштабной коррупции на Украине, которую скрывали посол США, Госдепартамент, а также не расследовали минюст и ФБР». Речь, в частности, идет о сведениях об украинской энергетической компании Burisma, в состав руководства которой входил сын Байдена Хантер.

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Позже в субботу Джулиани написал в Twitter, что у него в сейфе находятся документы, «касающиеся того, как семья Байдена в течение четырех десятков лет извлекала финансовую выгоду из его служебного положения». Джулиани заверил, что указанные материалы будут опубликованы, если с ним что-то произойдет.

Демократы начали процесс импичмента Трампа, подозревая его в том, что он задерживал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына. Палата представителей приняла резолюцию в поддержку импичмента 31 октября.

Причиной стали два телефонных разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. 15 ноября Белый дом опубликовал содержание первого, апрельского разговора Трампа и Зеленского, в котором те обсудили возможность визита американского лидера на инаугурацию последнего.

До этого, в сентябре, в СМИ появилась публикация о том, что в ходе следующего, июльского разговора с Зеленским глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность Хантера Байдена. Подозрения опровергла публикация разговора, однако позднее стало известно, что стенограмма содержит пробелы.

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