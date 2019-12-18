Демонстрации за импичмент Трампа прошли в американских городах

Шествия в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа прошли в ряде американских городов. Трансляцию с места проведения акций вел телеканал CNN, сообщает в среду, 18 декабря, ТАСС.

Импичмент поддержали, в частности, жители Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Филадельфии, Нью-Йорка и Бостона. Участники акций несли плакаты с призывами отстранения Трампа от власти. По всей стране в манифестациях участвовали десятки тысяч человек.

В палате представителей конгресса США в среду состоится голосование по двум статьям обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Демократы обвиняют главу Белого дома в злоупотреблении властью и препятствованию расследованию конгресса США.

17 декабря опрос показал наивысший рейтинг одобрения Дональда Трампа со стороны избирателей за полгода. 43% респондентов поддерживают американского лидера.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Политик неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством. Он выразил надежду на честное разбирательство в сенате.