Названа дата голосования палаты представителей США по импичменту

Финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента страны Дональда Трампа назначено на среду, 18 декабря. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси в обращении к представителям Демократической партии.

По ее словам, палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, представленных американской конституцией, когда проголосует по одобрению двух статей по импичменту Трампа, пишет «РИА Новости».

Ранее 17 декабря опрос показал наивысший рейтинг одобрения Дональда Трампа со стороны избирателей за полгода. Так, 43% респондентов высказались, что поддерживают американского лидера.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством. Он также выразил надежду на честное разбирательство в сенате.