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Трамп припомнил поддержавшей импичмент конгрессвумен похороны ее мужа

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп припомнил поддержавшей импичмент конгрессвумен Дебби Дингелл организацию недавних похорон ее мужа экс-конгрессмена Джона Дингелла и потребовал от другой конгрессвумен вернуть ему средства, которые пожертвовал ей.

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По словам главы Белого дома, Дебби Дингелл позвонила ему «месяцев восемь назад», когда скончался ее муж.

«Я обошелся с ним не по второму классу, не по третьему или четвертому, хотя мог бы. Я сделал все по первому классу с плюсом. Приспустили флаги, хотя с чего бы их спускать ради бывшего конгрессмена?» — сказал Трамп в ходе митинга в штате Мичиган. После этого, добавил республиканец, вдова поблагодарила его.

Конгрессвумен ответила политику в Twitter, отметив, что ее муж заслужил почести после жизни на службе.

«Вы задели меня так, как вы и представить не можете», — отметила она.

Также Трамп вспомнил о своем пожертвовании конгрессвумен Кэролин Мэлоуни, представляющей Демократическую партию США. Как отметил республиканец, первую кого он увидел голосующей за импичмент, была именно она.

«Так верни мне эти чертовы деньги, которые я платил тебе. Пусть она все мне вернет», — приводит слова Трампа в четверг, 19 декабря, «РИА Новости».

18 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против президента страны в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат, который контролируют республиканцы. Трамп назвал голосование в палате представителей конгресса в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.

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