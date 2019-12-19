Трамп назвал импичмент «политическим самоубийством» демократов

Президент США Дональд Трамп назвал голосование в палате представителей конгресса в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.

Выступая перед сторонниками в штате Мичиган, американский лидер заявил, что «бездельники-демократы <...> открыто выражают свою глубокую ненависть <...> к американским избирателям», передает ТАСС.

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель?», — сказал он.

Глава Белого дома, говоря об итогах выборов 2016 года, указал, что демократы «пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов».

Трамп также заявил, что не беспокоится по поводу своих дальнейших перспектив, потому что убежден в своей невиновности.

18 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат, который контролируют республиканцы.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Он выразил надежду на честное разбирательство в сенате.