Трамп назвал импичмент попыткой отменить результаты выборов 2016 года

Президент США Дональд Трамп назвал голосование в палате представителей конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента попыткой аннулировать результаты президентских выборов 2016 года.

Во время выступления перед своими сторонниками в штате Мичиган Трамп заявил, что демократы подобным решением пытаются сделать недействительными голоса десятков миллионов американских патриотов, пишет ТАСС.

Как подмечает The Guardian, данные слова поддержали многие сторонники президента. После митинга они рассказали, что не верят расследованию против американского лидера, а также сетовали на то, что никто не изучает дело против его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

18 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Теперь обвинительное заключение переходит в сенат, который контролируют республиканцы. Там процедура превратится в судебный процесс, где палата представителей фактически будет выступать стороной обвинения. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов (не менее 67), что в нынешних реалиях маловероятно.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Он выразил надежду на честное разбирательство в сенате.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998–1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой конгресса. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний.