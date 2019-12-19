Социологи узнали об отношении американцев к импичменту Трампу

Мнения граждан Соединенных Штатов об импичменте президенту страны Дональду Трампу разделились поровну. Это следует из опроса, проведенным совместно изданием Wall Street Journal и телеканалом NBC News.

По данным этих СМИ, поддерживают импичмент 48% опрошенных, такое же количество американцев выступает против. При этом против импичмента Трампу выступили 90% опрошенных республиканцев. 83% демократов поддержали объявление импичмента.

Среди неопределившихся в политических взглядах граждан США, 50% поддержали импичмент, 44% не поддержали отстранение Трампа от власти.

Опрос среди 900 респондентов проводился с 14 по 17 декабря и был опубликован за сутки до голосования палаты представителей, сообщает 19 декабря «Газета.ру».

Накануне бывший вице-президент США Джо Байден и большинство кандидатов в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии поддержали голосование палаты представителей в поддержку импичмента американского лидера.

18 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Обвинение переходит в сенат, который контролируют республиканцы. Трамп назвал голосование в палате представителей конгресса в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.