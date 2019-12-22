Трамп назвал затягивание импичмента демократами нарушением конституции

Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в Сенат. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления перед студентами во Флориде.

Президент подверг происходящее резкой критике и назвал «клоунадой». При этом Трамп не пояснил, в чем конкретно заключается нарушение, так как временных рамок рассмотрения резолюции о направлении статей обвинения в верхнюю палату нет, пишет ТАСС.

Кроме того, Трамп отметил, что республиканцы получили большую поддержку. «У нас 196 голосов (не поддержавших обвинительное заключение против Трампа в рамках процедуры импичмента — прим.) в ходе голосования, три демократа перешли на нашу сторону, но ни один республиканец не перешел на их сторону», — заметил американский президент.

18 декабря выступая перед сторонниками в штате Мичиган, Трамп назвал голосование в палате представителей политическим самоубийством Демпартии и сослался на свой рейтинг, который достиг наиболее высокой отметки за последние полгода на фоне процесса об импичменте.

Ранее в этот же день палата представителей США (нижняя палата парламента) утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат (верхняя палата парламента), который контролируют республиканцы. Там процедура превратится в судебный процесс. Руководить ей будет председатель Верховного суда США. Сенаторы на таком процессе выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения.

До этого предполагалось, что конгрессмены могут уже в среду рассмотреть резолюцию, в которой будут обозначены имена тех законодателей, которые выступят в качестве стороны обвинения на процессе в Сенате. Эта же резолюция должна была одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако заседание Палаты представителей было объявлено закрытым вскоре после объявления результатов голосования по второму пункту обвинения. Как объяснила позднее на пресс-конференции спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, демократы не могут назначить обвинителей и передать статьи, пока не узнают, «что из себя будет представлять процесс» в верхней палате. При этом она не ответила на вопрос о том, может ли она гарантировать, что обвинение поступит в Сенат.

Согласно утвержденным правилам, голосование по резолюции может состояться в любое время по инициативе председателя юридического комитета Джерролда Надлера или его представителей, однако уже в четверг Палата представителей завершит свою работу в этом году и уйдет на рождественские каникулы, к работе законодатели вернутся только 7 января 2020 года. При этом временных рамок для рассмотрения этой резолюции нет, что теоретически позволяет демократам откладывать передачу статей обвинения в Сенат вплоть до самих выборов 2020 года. Трамп в таком случае будет лишен возможности быть оправданным в верхней палате. Как отмечают американские СМИ, демократы в Палате представителей могут использовать эту ситуацию для оказания давления на республиканцев в Сенате.

В случае, если обвинительное заключение все же поступит в верхнюю палату, для объявления импичмента необходимо не менее двух третей голосов сенаторов не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

19 декабря президент России Владимир Путин выразил сомнения, что сенат США поддержит решение об импичменте действующему главе Белого дома. Российский лидер отметил, что ситуация является продолжением внутриполитической борьбы.

Осенью в США демократы запустили процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Они обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Он также выражал надежду на честное разбирательство в сенате.