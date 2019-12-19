Эпатажная Америка: демократы подтолкнули рейтинг Трампа

Результаты голосования по импичменту в отношении Дональда Трампа в палате представителей показали: Республиканская партия полностью сплотилась вокруг своего президента . Ни один из республиканцев не поддержал обвинения. Кроме того, на фоне однопартийного голосования рейтинг главы Белого дома пополз вверх . По последним опросам, разрыв между Дональдом Трампом и соперниками-демократами сократился до 2–4%, а по некоторым данным, он и вовсе опережает конкурентов с результатом от 3% до 10%.

Выписали из палаты

В ночь с 18 на 19 декабря мск палата представителей проголосовала за отстранение от должности президента СШ А. В злоупотреблении властью Дональда Трампа обвинили 230 конгрессменов (из 435) при необходимых 216. В препятствии работе конгресса — 229. В третий раз в истории Штатов американского лидера признали «преступником». Как и в истории с Эндрю Джонсоном (1868 год) и Биллом Клинтоном (1998 год), Дональда Трампа, скорее всего, оправдает сенат и президент останется в Белом доме.

При этом нынешний хозяин Овального кабинета после завершения эпопеи с импичментом еще и имеет реальные шансы и в будущем остаться во главе США . Джонсона 150 лет назад спас от позора всего лишь один голос сенатора, при этом к тому моменту он уже полностью растерял поддержку населения и бесславно досидел свой срок. У Билла Клинтона на момент голосования за отстранение шел уже второй срок, и в третий раз войти в Белый дом он не мог. Но его история была куда более очевидной и уж точно «порочной», чего нельзя сказать про Дональда Трампа.

Парадокс в том, что импичмент в какой-то степени даже способен помочь главному, а по сути, единственному, кандидату от республиканцев остаться лидером США еще на четыре года . Кроме того, и сама партия на следующих выборах в конгресс вполне может извлечь дивиденды из происходящего. Голосование в палате представителей показало: республиканцы полностью сплотились вокруг Дональда Трампа, которого еще в 2016 многие воспринимали как «чужого среди своих».

трамп Кен Бак, представитель от республиканцев, выступает на слушаниях в Судебном комитете палаты представителей в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 2019 год Фото: REUTERS/Pool/Andrew Harrer

— Демократы допустили ряд ошибок: они противопоставили себя республиканцам . Когда шли слушания в комитетах, они не пускали на эти заседания республиканцев, не давали им вызывать своих свидетелей. Этим демократы настроили против себя многих. Голосование получилось узкопартийным, а внутренняя дисциплина оказалась очень высокой. Можно с уверенностью сказать, что итоги в сенате будут такими же. Импичмент, конечно, не пройдет, — пояснил «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Теперь «дело президента Трампа» переходит в сенат, который займется его оправданием уже в январе. Вряд ли стоит сомневаться, что республиканцы отработают эту историю с максимальной выгодой для себя.

Таким образом, если четыре года назад Дональд Трамп открыто шел против системы, буквально выгрызая себе номинацию от республиканцев, то на этот раз вся мощь партии будет работать на главу Белого дома, а его конкуренты по праймериз и кокусам лишь примерят на себя маски статистов . Демократы, возможно, сами того не желая, добились еще более сильной поляризации общества и усложнили себе задачу взять Белый дом.

Утомленные Штаты

Как пояснил «Известиям» эксперт The Atlantic Council профессор Андерс Ослунд, главная задача, которую ставили перед собой демократы, — показать Дональда Трампа преступником в глазах простых американцев. Однако, как заверил президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский, это дало обратный эффект: оппоненты президента посеяли усталость в обществе и предоставили хозяину Овального кабинета возможность обвинять их в политических играх, вместо того чтобы решать реальные проблемы страны.

Дело в том, что за время слушаний в комитетах палаты представителей число сторонников импичмента сократилось, а противников — увеличилось, напомнил Юрий Рогулев. А рейтинг одобрения Дональда Трампа, поначалу немного просевший, довольно быстро стабилизировался и двинулся вверх, что явно огорчило Демократическую партию.

— Это свидетельствует о том, что для демократов вся эта история прошла вхолостую . Если Дональд Трамп снова станет президентом, то не думаю, что они опять наступят на те же грабли. Никаких плюсов это демократам уже точно не принесет, — сказал Юрий Рогулев.

трамп Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в Батл-Крик, штат Мичиган, США, 2019 года Фото: REUTERS/Leah Millis

Согласно последним опросам, опубликованным на сайте realclearpolitics.com, президент США максимально приблизился к любому из конкурентов-демократов, а по некоторым данным, и вовсе обошел их во всенародном голосовании. Учитывая, что в американской системе выборов необходимо заручиться поддержкой не абсолютного большинства электората, а заполучить наиболее «увесистые» по числу выборщиков штаты, у Дональда Трампа и до этого были неплохие шансы на успех.

По данным Emerson, Джо Байдену и Берни Сандерсу республиканец проигрывает всего 4% (52% против 48)%, а Элизабет Уоррен — 2%. Согласно опросу USA Today/Suffolk, действующий президент и вовсе опережает всех оппонентов на 3–10%.