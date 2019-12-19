Споры о главном: конгресс США проголосовал за импичмент Трампу

В среду 18 декабря в конгрессе США проголосовали за импичмент президенту Дональду Трампу. Его обвиняют в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности конгресса. Для того чтобы американский президент лишился своего поста, утвердить процедуру должен сенат. Что означают итоги голосования и насколько вероятна отставка Трампа — в материале «Известий».

Сколько конгрессменов голосовало против Трампа

Голосование проходило по двум статьям обвинения: по статье о злоупотреблении властью против президента проголосовали 230 конгрессменов, а против этого решения —197. По второму пункту обвинения за высказались 229 членов палаты представителей, еще 198 — против. Дебаты, предшествующие голосованию, продлились почти 6 часов. Против импичмента проголосовали всего двое членов демократической партии, еще один воздержался.

Трамп_3 Палата представителей конгресса США во время голосования за импичмент президента Дональда Трампа, 18 декабря 2019 года Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В чем основные претензии конгрессменов к действующему президенту

Формальным поводом для начала расследования стала анонимная жалоба на телефонную беседу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля 2019 года. Возмущение членов конгресса связано с тем, что в этом разговоре лидер США настаивал на том, чтобы лидер иностранного государства инициировал расследование против сына своего политического оппонента — бывшего вице-президента США Джо Байдена, и обещал военную помощь в размере почти $400 млн в обмен на расследование. По мнению демократов, этой просьбой президент нарушил конституцию и поставил под угрозу национальную безопасность страны.

Насколько законны эти претензии

После скандала «слитый» телефонный разговор между руководителями двух стран был обнародован. В нем Трамп действительно намекнул Зеленскому на необходимость расследовать деятельность Хантера Байдена на посту члена совета директоров компании Burisma, занимавшейся добычей газа на территории Украины.

Официальное расследование было инициировано 24 сентября. Об этом объявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она уверяла: Дональд Трамп давил на украинского главу Владимира Зеленского и хотел, чтобы Киев вмешался в выборы президента США – 2020 . И хотя сам лидер Украины неоднократно заявлял, что никакого давления со стороны американского коллеги и в помине не было, демократы всё равно пришли к заключению: президент виновен. Белый дом отказался сотрудничать со следствием по этому делу.

4 октября в Генпрокуратуре Украины объявили о пересмотре 15 дел, касающихся деятельности компании Burisma, в том числе и эпизодов с участием Хантера Байдена.

Трамп_1 Табло с результатами голосования за импичмент президента Дональда Трампа в конгрессе США, 18 декабря 2019 года Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Что думает об этих обвинениях сам Трамп

Трамп назвал голосование в палате представителей конгресса политическим самоубийством Демократический партии. Выступая на митинге в Мичигане, он заявил, что этим жестом члены палаты представителей плюют на мнение избирателей и подрывают основы американской демократии. Трамп назвал инициированный против него процесс попыткой аннулировать результаты президентских выборов 2016 года.

«Бездельники-демократы открыто выражают свою глубокую ненависть к американским избирателям. Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель? Это безумие», — сказал американский лидер.

Как теперь будут развиваться события

В отличие от нижней палаты парламента, где большинство принадлежит демократам, сенат контролируют республиканцы. Для отстранения Трампа необходимо, чтобы его отставку поддержали как минимум 20 членов сената. Именно поэтому предложение об импичменте президенту, скорее всего, будет заблокировано верхней палатой. Таким образом, довести начатое до конца у конгрессменов, скорее всего, не получится, а инициированный демократами процесс не означает автоматического лишения полномочий президента.

До выборов президента США остается меньше года, на них Трамп планирует переизбираться на новый срок. Демократы рассчитывают ослабить позиции действующего главы государства на этих выборах, объявив ему импичмент.

Позиция республиканской партии состоит в том, что демократы не предоставляют доказательств того, что Трамп совершил преступление. Кроме того, на заседание не вызвали ключевых свидетелей по делу, в том числе сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена. Республиканцы убеждены, что разговор с Зеленским стал лишь формальным поводом, чтобы поднять разговор об импичменте президенту, которого демократы добиваются с момента его прихода к власти.

Трамп_2 Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во время общения с прессой после голосования за импичмент президенту Дональду Трампу, 18 декабря 2019 года Фото: REUTERS/Tom Brenner

Как относятся к возможности импичмента президенту граждане США

Опросы, проведенные среди граждан США, показали, что число сторонников и противников импичмента разделилось практически поровну. В целом импичмент поддерживают 48% опрошенных граждан . Среди сторонников республиканской партии против импичмента выступают 90% опрошенных. Среди придерживающихся демократических взглядов 83% поддержали объявление импичмента. Среди не определившихся в политических взглядах граждан США 50% поддержали импичмент, 44% не поддержали отстранение Трампа от власти.

Удавалось ли в истории США добиться импичмента президенту

Это уже четвертая попытка конгрессменов добиться отставки главы государства. Но к самой процедуре были до этого представлены только два президента: Эндрю Джонсон и Билл Клинтон. Оба они сохранили свой пост после голосования в сенате. Ричард Никсон добровольно сложил свои полномочия под угрозой импичмента 9 августа 1974 года.