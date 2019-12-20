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Рябков назвал импичмент Трампу внутренним делом США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Процесс импичмента президента США Дональда Трампа — внутреннее дело Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в пятницу, 20 декабря.

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«Это не влияет на отношения с Россией, в том числе на вопрос продления СНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. — Ред.)», — цитирует дипломата «РИА Новости».

По его словам, Москва не имеет отношения к импичменту американского лидера. Россия никак не оценивает этот процесс, добавил Рябков.

Накануне президент России Владимир Путин выразил сомнения, что сенат США поддержит решение об импичменте действующему главе Белого дома. Российский лидер отметил, что ситуация является продолжением внутриполитической борьбы.

Осенью в США демократы запустили процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Они обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Он также выражал надежду на честное разбирательство в сенате.

Действие СНВ заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

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