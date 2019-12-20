Трамп призвал к немедленному началу процесса по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса по импичменту в сенате конгресса США.

Как написал глава Белого дома в Twitter, «демократы не обеспечили мне должного процесса в палате представителей — ни юристов, ни свидетелей, ничего».

«На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!» — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что сторонники Демократической партии «не смогли получить ни единого голоса республиканцев в поддержку их мошеннического импичмента».

«Республиканцы никогда еще не были так едины! У демократов такие плохие доказательства по делу, что они даже не хотят участвовать в процессе!» — добавил президент.

18 декабря палата представителей США (нижняя палата парламента) утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат (верхняя палата парламента), который контролируют республиканцы.

Выступая перед сторонниками в штате Мичиган, Трамп назвал голосование в палате представителей политическим самоубийством Демпартии и сослался на свой рейтинг, который достиг наиболее высокой отметки за последние полгода на фоне процесса об импичменте.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Он выразил надежду на честное разбирательство в сенате.