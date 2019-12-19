В сенате США заявили об ущербе госинститутам из-за импичмента Трампу

Инициированный Демократической партией США импичмент президенту Дональду Трампу наносит серьезный ущерб государственным институтам страны. Об этом 19 декабря заявил сенатор Митч Макконнелл.

По словам Макконнелла, сенат создает «токсичный прецедент», который скажется на последующей политической жизни страны, передает Reuters. Как сообщает CNN, сенатор также заявил, что эта процедура импичмента является самой поспешной и несправедливой в современной истории.

18 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против президента страны в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат, который контролируют республиканцы. Трамп назвал голосование в палате представителей конгресса в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.

Процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу был запущен в США осенью. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.