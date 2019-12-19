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В сенате США заявили об ущербе госинститутам из-за импичмента Трампу

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Инициированный Демократической партией США импичмент президенту Дональду Трампу наносит серьезный ущерб государственным институтам страны. Об этом 19 декабря заявил сенатор Митч Макконнелл.

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По словам Макконнелла, сенат создает «токсичный прецедент», который скажется на последующей политической жизни страны, передает Reuters. Как сообщает CNN, сенатор также заявил, что эта процедура импичмента является самой поспешной и несправедливой в современной истории.

18 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против президента страны в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат, который контролируют республиканцы. Трамп назвал голосование в палате представителей конгресса в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.

Процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу был запущен в США осенью. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.

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