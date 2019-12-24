Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 24 декабря, со ссылкой на документ юридического комитета палаты представителей.

Отмечается, что демократы надеются, что в ходе показаний экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана всплывут новые факты возможных злоупотреблений Трампа.

«Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия… комитет… если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента», — говорится в сообщении.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена и препятствованию конгрессу в расследовании.

18 декабря палата представителей США (нижняя палата парламента) утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат (верхняя палата парламента), который контролируют республиканцы. Там процедура превратится в судебный процесс. Руководить ей будет председатель Верховного суда США. Сенаторы на таком процессе выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Он выразил надежду на честное разбирательство в сенате.