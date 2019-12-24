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Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 24 декабря, со ссылкой на документ юридического комитета палаты представителей.

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Отмечается, что демократы надеются, что в ходе показаний экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана всплывут новые факты возможных злоупотреблений Трампа.

«Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия… комитет… если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента», — говорится в сообщении.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена и препятствованию конгрессу в расследовании.

18 декабря палата представителей США (нижняя палата парламента) утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат (верхняя палата парламента), который контролируют республиканцы. Там процедура превратится в судебный процесс. Руководить ей будет председатель Верховного суда США. Сенаторы на таком процессе выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Он выразил надежду на честное разбирательство в сенате.

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