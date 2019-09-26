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Пентагон оценит успехи Украины в борьбе с коррупцией

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Фото: ТАСС/Xinhua/Liu Jie
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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон оценит прогресс в борьбе с коррупцией на Украине в ходе рассмотрения вопроса о предоставлении стране военной помощи. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает Reuters.

Эспер подчеркнул, что для Пентагона коррупция является важным вопросом. По его словам, эта тема вызвала беспокойство с точки зрения межведомственного взаимодействия.

«Насколько я помню, это было указано в законе, что необходим осязаемый прогресс в борьбе с коррупцией. Так что это одна из многих вещей, которые, как я думаю, мы должны продолжать оценивать», — отметил он.

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Глава министерства добавил, что обсудил эту тему в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой и призвал его «разобраться с коррупцией».

24 сентября, президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи. В этот же день стало известно, что Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. За несколько дней до этого глава Белого дома также призывал страны Европы выделять больше денег для поддержки Киева.

На фоне заморозки военной помощи Украине Трампа обвинили в том, что он таким образом пытается оказать давление на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который считается его основным конкурентом на президентских выборах 2020 года. Однако сам американский лидер опровергает эти обвинения.

21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским он восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий Джо Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией.

Байден потребовал обнародовать детали переговоров. 24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента Трампу. Толчком к активному обсуждению возможного импичмента стал скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским.

25 сентября стенограмма беседы была опубликована на сайте Белого дома. В ходе беседы Трамп заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине. О военной помощи, судя по стенограмме, речи не шло.

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