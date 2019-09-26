Прямой эфир

Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз назвал беспрецедентным объем предоставленной в последние годы Украине помощи, а ее наращивание связано с прогрессом в проведении Киевом необходимых реформ.

Ленд-плиз: Зеленский попросит «нормандской» поддержки у Трампа
Перед возможным саммитом «четверки» президент Украины хочет усилить позиции с помощью американского лидера

Об этом говорится в заявлении Майи Косьянчич, пресс-секретаря главы Европейской дипломатии Федерики Могерини, которое цитирует издание Politico в четверг, 26 сентября.

По ее словам, с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки реформ на Украине.

Она добавила, что Брюссель тесно сотрудничает с США и другими союзниками «по поддержке Украины и защите ее территориальной целостности, суверенитета и независимости».

24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.

В этот же день стало известно, что Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.

За несколько дней до этого глава Белого дома также призывал страны Европы выделять больше денег для поддержки Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский назвал Трампа учителем
В США опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019