Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

Евросоюз назвал беспрецедентным объем предоставленной в последние годы Украине помощи, а ее наращивание связано с прогрессом в проведении Киевом необходимых реформ.

Об этом говорится в заявлении Майи Косьянчич, пресс-секретаря главы Европейской дипломатии Федерики Могерини, которое цитирует издание Politico в четверг, 26 сентября.

По ее словам, с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки реформ на Украине.

Она добавила, что Брюссель тесно сотрудничает с США и другими союзниками «по поддержке Украины и защите ее территориальной целостности, суверенитета и независимости».

24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.

В этот же день стало известно, что Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.

За несколько дней до этого глава Белого дома также призывал страны Европы выделять больше денег для поддержки Киева.