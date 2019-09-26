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В США опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского

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Ситуация вокруг импичмента действующему президенту в США накаляется. Трамп сделал свой ход в ответ всем обвинителям — опубликована стенограмма разговора президентов США и Украины. Видимо, Документ должен оправдать действующего президента США и доказать: никакого давления на коллегу он не оказывал, и Зеленский сам пообещал, что коррупционное расследование против сына Джо Байдена возобновиться с новой силой.

Байден — основной конкурент Трампа на предстоящих выборах. Через расследование против сына действующий президент якобы хотел ослабить позиции противника. За такое злоупотребление Трампу теперь и грозит импичмент, если конечно, обвинения докажут.

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