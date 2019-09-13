США дали Киеву оборудование для вещания в Донбассе

США предоставили Украине оборудование для организации телевизионного вещания — в том числе на территории Донбасса. Об этом 13 сентября сообщил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент.

По его словам, намерение Вашингтона оказывать поддержку Киеву «нерушимо», чем в США очень гордятся. На сегодняшний день главной задачей является расширить на юго-восток Украины информационное пространство Киева, которое, по мнению Кента, «предлагает различные взгляды на события в стране».

«Мы поддержали усилия наших украинских партнеров (по расширению медиапространства. — Ред.), предоставив высококачественное вещательное оборудование, которое обеспечит качественным украинским контентом более 4 млн жителей юга и востока Украины», — приводит слова Кента посольство США на Украине.

Кент пояснил, что оборудование позволит транслировать в Донбасс государственные и частные телеканалы, которые доступны на всей территории Украины.

В конце июля украинские власти заявили о намерении запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева и борьбы за умы украинцев и россиян в Донбассе, Крыму и России. Канал планировалось сделать государственным.

В Верховной раде создание ресурса оценили в $2 млрд и заявили, что у страны таких денег нет. Тем не менее источники в офисе президента Украины утверждают, что презентация канала состоится в октябре.

Депутат от Республики Крым Андрей Козенко в беседе с «Известиями» отметил, что вместо создания нового канала украинским властям следовало бы разрешить вещание российского телевидения. Кроме того, предложив создать русскоязычный канал, Киев «открыто заявил об информационной войне».

В МИД России напомнили, что на Украине законодательно разрешено использовать русский язык только для частного общения и религиозных обрядов.