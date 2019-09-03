Прямой эфир

Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Неликвидная акция: «прогулка» оппозиции собрала вдвое меньше участников
Протестующие вышли на улицы столицы с ножами и перцовыми баллончиками, а некоторые взяли с собой детей

По словам Пискарева, дата заседания комиссии будет назначена в ближайшее время — туда пригласят Хантсмана, чтобы он смог ответить на вопросы, связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела России.

«Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил», — сказал Пискарев, комментируя заявления экс-посла о готовности дать пояснения после публикации в соцсетях посольства точного маршрута движения участников несанкционированной акции в Москве 3 августа.

19 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по расследованию вмешательств в дела РФ.

Ранее, 14 августа, Хантсман назвал публикацию маршрута акций в Москве «консульским оповещением», а не вмешательством во внутренние дела страны. После этого он призвал не сравнивать обвинения Москвы во вмешательстве в американские выборы и публикацию маршрута несогласованных митингов, назвав это «ложной эквивалентностью».

4 августа сообщалось, что МИД России обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

В несогласованной акции приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами
Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019