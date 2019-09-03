Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

По словам Пискарева, дата заседания комиссии будет назначена в ближайшее время — туда пригласят Хантсмана, чтобы он смог ответить на вопросы, связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела России.

«Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил», — сказал Пискарев, комментируя заявления экс-посла о готовности дать пояснения после публикации в соцсетях посольства точного маршрута движения участников несанкционированной акции в Москве 3 августа.

19 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по расследованию вмешательств в дела РФ.

Ранее, 14 августа, Хантсман назвал публикацию маршрута акций в Москве «консульским оповещением», а не вмешательством во внутренние дела страны. После этого он призвал не сравнивать обвинения Москвы во вмешательстве в американские выборы и публикацию маршрута несогласованных митингов, назвав это «ложной эквивалентностью».

4 августа сообщалось, что МИД России обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

В несогласованной акции приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения.