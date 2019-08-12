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Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом ТАСС 12 августа сообщил глава комиссии Андрей Климов.

«Будут проходить консультации с МИДом, потому что работа с диппредставительствами через МИД, как правило, проходит. Мы попросим МИД РФ проинформировать [посольства], довести до сведения. МИД России в курсе, что такая работа будет», — сказал Климов и добавил, что на данный момент список стран, чьи послы будут приглашены в рамках работы комиссии Совфеда, еще не сформирован.

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Климов пояснил, что признаки подобного вмешательства поступали с разных направлений, и отметил, что «дело пахнет приглашением посла США, беда в том, что его пока нет в Москве».

11 августа член комиссии Людмила Бокова заявила, что Совфед планирует пригласить на свое заседание зарубежных послов после публикаций о митингах.

Тогда же зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона в ходе прошедших митингов в столице.

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила на проспекте Сахарова 10 августа с 14:00 до 16:00. По данным ГУ МВД по столице, на пике мероприятия численность участников составила 20 тыс. человек. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Однако после этого участники завершившейся на проспекте Сахарова согласованной акции организовали несанкционированный митинг. В связи с этим было перекрыто движение на улице Маросейка, демонстранты собрались в Лубянском проезде и возле памятника героям Плевны. Время от времени они скандировали лозунги. У некоторых в руках были плакаты.

Сотрудники полиции призывали участников акции разойтись, предупреждая о незаконности их действий. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

За день до этого Следственный комитет предупредил, что участие в несанкционированных мероприятиях, так называемых «мирных прогулках», влечет за собой правовые последствия, в том числе и уголовную ответственность.

Это уже четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.

По факту беспорядков 27 июля также возбуждено два уголовных дела, они соединены в одно производство. Фигурантами, по последним данным, являются 13 человек.

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