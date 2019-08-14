Посол США назвал публикацию маршрута акций в Москве «консульским оповещением»

Посол США в России Джон Хантсман считает публикацию маршрута несанкционированных акций в Москве 3 августа, которая появилась на сайте американского диппредставительства, «консульским оповещением», а не вмешательством во внутренние дела России.

«Мы опубликовали оповещение об угрозе безопасности, что мы иногда делаем, когда знаем, что будут проходить протесты или что на улицу выйдет большая группа людей, и есть вероятность беспорядков» — пояснил Хантсман в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, со стороны посольства США не было «абсолютно никакого» вмешательства во внутренние дела России.

«Это называется консульское оповещение, так как самая важная часть работы посла США в России — это обеспечение охраны жизни американских граждан», — пояснил он.

Дипломат призвал не сравнивать обвинения Москвы во вмешательстве в американские выборы и публикацию маршрута несогласованных митингов.

«Это то, что я бы назвал ложной эквивалентностью», — отметил Хантсман.

4 августа сообщалось, что МИД России обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

В несогласованной акции приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление. Подозреваемый был задержан и передан полицейским, а сотрудника правопорядка госпитализировали.