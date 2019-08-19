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Депутатов отзовут из отпусков для расследования вмешательства в дела РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по расследованию вмешательств в дела России. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает «РИА Новости».

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«Посчитали правильным, чтобы комиссия начала работать незамедлительно. Депутаты будут отозваны из отпусков», — подчеркнул Володин.

Совет Госдумы ранее 19 августа принял решение о создании соответствующей комиссии, в состав которой вошли 12 депутатов.

По словам Володина, в основе взаимоотношений с Россией должен лежать принцип невмешательства во внутренние дела страны, однако огромное количество фактов говорит об обратном. Он отметил, что в эфире государственных телеканалов некоторых стран можно услышать заявления «Вставай, Москва», а также другие призывы. Спикер Госдумы заявил, что это свидетельствует о вмешательстве в дела РФ.

По итогам заседания совета Думы Володин заявил, что комиссия будет приглашать на свои заседания зарубежных журналистов и дипломатов, которые призывали к нарушению законов РФ, в частности, к участию в несанкционированных митингах. В настоящее время, по его словам, в Госдуму уже поступают материалы о фактах вмешательства иностранных государств в дела страны.

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уточнил, что первое заседание комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ состоится 30 августа.

12 августа временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство. За день до этого член комиссии Людмила Бокова заявила, что Совфед планирует пригласить на свое заседание зарубежных послов после публикаций о митингах.

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