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СМИ сообщили о гибели медиков при авиаударе в Ливии

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Фото: Global Look Press/Horst Galuschka
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На юге ливийской столицы Триполи в результате авиаудара были убиты пять медиков из полевого госпиталя. Об этом 28 июля сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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По словам представителя министерства здравоохранения ливийского Правительства национального согласия, госпиталь подвергся обстрелу минувшей ночью.

В результате атаки погибли четыре врача и санитар, также еще девять человек получили ранения.

Ведомство возложило ответственность за бомбардировку на ВВС Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Конфликты между различными группировками в Ливии не прекращаются с момента свержения и убийства главы государства Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас в стране фактически установилось двоевластие: в городе Тобрук на востоке страны заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, созданное при поддержке ООН.

4 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления подчиняющейся ему Ливийской национальной армии на Триполи для свержения ПНС, которых он считает террористами.

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