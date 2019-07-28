СМИ сообщили о гибели медиков при авиаударе в Ливии

На юге ливийской столицы Триполи в результате авиаудара были убиты пять медиков из полевого госпиталя. Об этом 28 июля сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По словам представителя министерства здравоохранения ливийского Правительства национального согласия, госпиталь подвергся обстрелу минувшей ночью.

В результате атаки погибли четыре врача и санитар, также еще девять человек получили ранения.

Ведомство возложило ответственность за бомбардировку на ВВС Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Конфликты между различными группировками в Ливии не прекращаются с момента свержения и убийства главы государства Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас в стране фактически установилось двоевластие: в городе Тобрук на востоке страны заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, созданное при поддержке ООН.

4 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления подчиняющейся ему Ливийской национальной армии на Триполи для свержения ПНС, которых он считает террористами.