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СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

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Фото: REUTERS/Laura Hasani
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Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово. Об этом в среду, 29 мая, сообщается на сайте ведомства.

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По данным следствия, утром 28 мая косовские полицейские вторглись в сербонаселенные муниципалитеты на севере края. Они избили обладающего дипломатическим иммунитетом россиянина и арестовали его.

«Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения», — отметили в ведомстве. Проведение проверки необходимо для исследования всех обстоятельств инцидента. По ее итогам решение будет принято в соответствии с компетенцией СК.

Ведомство имеет для проверки все основания, предусмотренные как нормами международного, так и национального права.

Накануне силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов, арестовали, по разным данным, от 13 до 23 человек, которых якобы подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность. После появилась информация, что задержанный полицией Краснощеков получил ранения и находится в больнице. Российский МИД потребовал от ООН сделать всё возможное для освобождения дипломата. Позже стало известно о его освобождении.

По словам медиков, у него диагностировали травму головы и перелом скуловой кости, что относится к тяжким телесным повреждениям.

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