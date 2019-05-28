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МИД потребовал от ООН освободить плененного спецназом Косово дипломата из России

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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Косовский спецназ, вторгшийся в населенные сербами муниципалитеты утром 28 мая и арестовавший сотрудника миссии ООН в Косово россиянина Михаила Краснощекова, совершил еще одну провокацию. Об этом во вторник, 28 мая, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

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Как говорится в комментарии представителя ведомства на сайте МИД РФ, россиянина задержали, несмотря на дипломатический иммунитет сотрудника ООН. «Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», — отметила дипломат.

Москва требует от руководства миссии ООН в Косово предоставить полную информацию о неправомерном аресте Михаила Краснощекова и предпринять все меры с целью незамедлительного освобождения гражданина России, заключила Захарова.

Ранее во вторник посольство России в Сербии осудило операцию полиции частично признанной Республики Косово, в ходе которой был задержан гражданин РФ. Дипмиссия потребовала освободить россиянина.

Ранее 28 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, обращаясь к депутатам в парламенте, что в Косово полиция задержала гражданина России — сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в непризнанной республике (UNMIK).

Позже выяснилось, что задержанный Михаил Краснощеков получил ранения и находится в больнице. Пока о его состоянии не сообщается.

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