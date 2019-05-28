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Эксперт назвал провокацией вторжение албанцев в Сербию

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Фото: TASS/Dino Stanin/PIXSELL
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Вторжение косовского спецназа на территорию сербских муниципалитетов является очередной албанской провокацией, рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.

Ранее, утром 28 мая, силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали 13 сербов. Их подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году. Президент Сербии Александр Вучич также заявил, что в Косово полиция задержала гражданина России — сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в непризнанной республике (UNMIK).

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Позже Вучич, выступая перед парламентом, признал, что Сербия больше не контролирует ситуацию в непризнанной республике. Он приказал привести вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

«Думаю, что это просто очередная албанская провокация, которая специально приурочена к выступлению Вучича в Скупчине по поводу косовской проблемы для того, чтобы оказать давление на Сербию», — сказал Павел Кандель.

При этом эксперт уверен, что эскалация конфликта не последует по целому ряду причин. Во-первых, задействовать войска означало бы вступить в конфликт не только с албанцами, но и с НАТО.

«Представители так называемого KFOR, то есть сил НАТО, которые находятся в Косово для обеспечения стабильности и безопасности, заявили, что акции косовской полиции ничему не противоречат и KFOR в них вмешиваться не собирается. То есть признали их легитимными», — сказал политолог.

Кроме того, ситуации, подобные сегодняшней, уже бывали и не приводили к крупным столкновениям, подчеркнул эксперт.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили огромное количество сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания и Израиль.

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