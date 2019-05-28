Посольство России потребовало освободить задержанного в Косово россиянина

Посольство России в Сербии осудило операцию полиции частично признанной республики Косово, в ходе которой был задержан гражданин РФ, сотрудник миссии ООН. Дипмиссия потребовала освободить россиянина.

«Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям», — написал посол РФ в Сербии Александр Чепурин в Twitter.

Дипломат подчеркнул, что российское посольство возмущено провокацией властей Приштины в отношении россиянина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова, сообщает телеканал «Звезда».

«Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», — заявил Чепурин.

Ранее 28 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, обращаясь к депутатам в парламенте, что в Косово полиция задержала гражданина России — сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в непризнанной республике (UNMIK).

Позже выяснилось, что задержанный Михаил Краснощенков получил ранения и находится в больнице. Пока о его состоянии не сообщается.