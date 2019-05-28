Президент Косово объяснил причину задержания россиянина
Полиция Косово 28 мая задержала россиянина, потому что он сопротивлялся действиям правоохранительных органов. Об этом заявил президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи.
По его словам, косовская полиция провела акцию по борьбе с преступностью на севере края.
«Был задержан один русский, который пытался помешать полиции в этой акции», — цитирует Тачи «РИА Новости».
Утром во вторник стало известно, что силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали, по разным данным, от 13 до 23 человек, которых якобы подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.
Среди задержанных оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в непризнанной республике (UNMIK) Михаил Краснощеков. Он получил ранения и находится в больнице.
Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.