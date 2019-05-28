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Президент Косово объяснил причину задержания россиянина

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Полиция Косово 28 мая задержала россиянина, потому что он сопротивлялся действиям правоохранительных органов. Об этом заявил президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи.

По его словам, косовская полиция провела акцию по борьбе с преступностью на севере края.

«Был задержан один русский, который пытался помешать полиции в этой акции», — цитирует Тачи «РИА Новости».

Утром во вторник стало известно, что силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали, по разным данным, от 13 до 23 человек, которых якобы подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Среди задержанных оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в непризнанной республике (UNMIK) Михаил Краснощеков. Он получил ранения и находится в больнице.

Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.

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