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Москва призвала «покровителей Приштины» образумить косовоалбанских радикалов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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МИД России призвал страны, поддерживающие Приштину, принять меры для предотвращения нового витка конфликта в Косово. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства во вторник, 28 мая.

«В столь ответственный момент призываем международных покровителей Приштины образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями», — говорится в документе,

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Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) также выступила с заявлением, призывающим все стороны конфликта к диалогу.

«KFOR призывает все стороны мирно и ответственно решать споры без какого-либо использования силы или насилия. Люди должны сохранять спокойствие, им нечего бояться», — говорится в заявлении. При этом в миссии заявили, что готовы вмешаться в ситуацию, если понадобится.

Утром 28 мая спецназ МВД Косово (ROSU) вторгся на территорию сербских муниципалитетов и арестовал 13 сербов, подозреваемых в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году. Президент Сербии Александр Вучич также заявил, что в Косово полиция задержала гражданина России — сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в непризнанной республике (UNMIK).

Позже Вучич в выступлении перед парламентом признал, что Сербия больше не контролирует ситуацию в непризнанной республике, и приказал привести вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили огромное количество сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом около 60 стран, включая Россию, по-прежнему не признают Косово.

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