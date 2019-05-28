Прямой эфир

В Косово освободили российского сотрудника миссии ООН

0
Фото: TASS/AP/Visar Kryeziu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В частично признанной Республике Косово освободили российского гражданина, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в частично признанной республике (UNMIK) Михаила Краснощенкова.

«Один сотрудник миссии ООН, гражданин России, был освобожден», — цитирует сообщение представителя миссии по связям со СМИ Санам Долатшани «РИА Новости».

Информация о состоянии здоровья россиянина не раскрывается. Ранее врач больницы в Косовска-Митровице сообщил, что Краснощенков получил ранение и был госпитализирован.

Утром во вторник стало известно, что силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали, по разным данным, от 13 до 23 человек, которых якобы подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Позже в тот же день президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании в Косово гражданина России Михаила Краснощенкова. Глава частично признанной республики Хашим Тачи, в свою очередь, пояснил, что россиянин сопротивлялся действиям правоохранительных органов. Посольство России в Сербии осудило операцию косовской полиции, в ходе которой был задержан гражданин РФ, и потребовало немедленно освободить его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ООН сообщили о двух задержанных в Косово сотрудниках организации
Задержанный в Косово россиянин получил ранение

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017