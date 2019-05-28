В ООН сообщили о двух задержанных в Косово сотрудниках организации

Два сотрудника миссии ООН в Косове (МООНК), задержанных 28 мая косовской полицией, доставлены в больницу. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.

«МООНК с глубокой обеспокоенностью следит за событиями на севере Косова, включая задержание косовской полицией двух сотрудников ООН при исполнении ими своих обязанностей. Оба сотрудника были впоследствии переведены в больницу для лечения травм», — цитирует заявление ТАСС.

В МООНК добавили, что глава миссии ООН в Косове Захир Танин призвал к немедленному освобождению сотрудников организации.

Ранее во вторник сообщалось об одном задержанном сотруднике миссии ООН в Косово, россиянине Михаиле Краснощекове, он находится в больнице.

Утром 28 мая стало известно, что силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали, по разным данным от 13 до 23 человек, которых якобы подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.