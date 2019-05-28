В ООН сообщили о контакте с российскими властями в связи с инцидентом в Косово

ООН контактирует с российскими властями по поводу инцидента с задержанием россиянина в Косово. Об этом сообщил во вторник, 28 мая, заместитель представителя генсека организации Фархан Хак.

«Мы в контакте с властями», — цитирует Хака ТАСС.

Российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощенкова задержали 28 мая, после того как силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов. Силовики арестовали, по разным данным, от 13 до 23 человек, которых якобы подозревают в причастности к организованной преступности.

Информацию о задержании россиянина подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Глава частично признанной республики Косово Хашим Тачи, в свою очередь, пояснил, что россиянин сопротивлялся действиям правоохранительных органов.

Известно, что при задержании Краснощенков и еще один сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в частично признанной республике (UNMIK) получили ранения, их доставили в больницу. Руководство миссии призвало немедленно освободить задержанных. Освобождения Краснощенкова потребовало посольство России в Сербии. После этого гражданина РФ освободили.