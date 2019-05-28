Прямой эфир

В ООН сообщили о контакте с российскими властями в связи с инцидентом в Косово

0
Фото: REUTERS/Laura Hasani
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ООН контактирует с российскими властями по поводу инцидента с задержанием россиянина в Косово. Об этом сообщил во вторник, 28 мая, заместитель представителя генсека организации Фархан Хак.

«Мы в контакте с властями», — цитирует Хака ТАСС.

Дестабилизирующий актор: Сербия винит НАТО в расшатывании Балкан
Белград не считает Североатлантический альянс гарантом стабильности в регионе

Российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощенкова задержали 28 мая, после того как силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов. Силовики арестовали, по разным данным, от 13 до 23 человек, которых якобы подозревают в причастности к организованной преступности.

Информацию о задержании россиянина подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Глава частично признанной республики Косово Хашим Тачи, в свою очередь, пояснил, что россиянин сопротивлялся действиям правоохранительных органов.

Известно, что при задержании Краснощенков и еще один сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в частично признанной республике (UNMIK) получили ранения, их доставили в больницу. Руководство миссии призвало немедленно освободить задержанных. Освобождения Краснощенкова потребовало посольство России в Сербии. После этого гражданина РФ освободили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД потребовал от ООН освободить плененного спецназом Косово дипломата из России
Вучич указал на готовность Сербии сохранять мир «почти любой ценой»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017