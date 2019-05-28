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Вучич указал на готовность Сербии сохранять мир «почти любой ценой»

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Фото: TASS/AP/Marko Drobnjakovic
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Сербия намерена бороться за сохранения мира в регионе «почти любой ценой». Об этом заявил во вторник, 28 мая, президент республики Александр Вучич во время обращения к парламентариям страны.

«Мы будем сохранять мир и стабильность почти любой ценой, но нам достаточно ясно, о каком лицемерии здесь идет речь», — цитирует политика ТАСС. По словам Вучича, утром во вторник он отдал приказ о полной боевой готовности армии.

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«Наша армия, если дойдет до какой-то серьезной угрозы безопасности и жизни людей, защитит наш народ», — выразил уверенность глава государства. Сербия будет бороться за сохранение мира, но полностью готова защитить свой народ в кратчайшие сроки, продолжил он.

По словам Вучича, накануне президент временной администрации в Приштине Хашим Тачи призвал Албанию к объединению. «Это значит, что они хотят установить албанско-сербскую границу на Копаонике. Мой ответ: не будет границы Великой Албании на Копаонике», — пообещал сербский лидер.

Утром 28 мая спецназ МВД частично признанной республики Косово (ROSU) вторгся на территорию сербских муниципалитетов и арестовал 13 сербов, подозреваемых в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году. Президент Сербии Александр Вучич также заявил, что в Косово полиция задержала гражданина России Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в частично признанной республике (UNMIK).

МИД РФ потребовал от ООН предпринять все действия для освобождения плененного спецназом Косово дипломата из России.

Позже Вучич в выступлении перед парламентом признал, что Сербия больше не контролирует ситуацию в частично признанной республике, и приказал привести вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили огромное количество сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом около 60 стран, включая Россию, по-прежнему не признают Косово.

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