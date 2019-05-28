В ООН заявили о задержании двух сотрудников миссии в Косово

В частично признанной Республике Косово задержаны два сотрудника миссии ООН, в том числе россиянин. Как сообщили в миссии во вторник, 28 мая, оба задержанных госпитализированы с ранениями.

В сообщении сказано, что сотрудников миссии задержали во время исполнения ими своих обязанностей.

«Мы устанавливаем все обстоятельства случившегося в тесном сотрудничестве со всеми международными службами на месте событий», — говорится в сообщении.

Глава миссии Захир Танин призвал немедленно освободить сотрудников, подчеркнув, что в случае причинения им какого-либо вреда последует «ответ на высшем дипломатическом уровне».

«Призываю все стороны соблюдать правила, установленные законодательством, и приложить усилия к сохранению мира и безопасности в регионе», — заявил он.

Утром во вторник стало известно, что силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали, по разным данным, от 13 до 23 человек, которых якобы подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Позже в тот же день президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании в Косово гражданина России Михаила Краснощенкова. Глава частично признанной республики Хашим Тачи, в свою очередь, пояснил, что россиянин сопротивлялся действиям правоохранительных органов. Посольство России в Сербии осудило операцию косовской полиции, в ходе которой был задержан гражданин РФ, и потребовало немедленно освободить его.