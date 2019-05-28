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Стало известно о состоянии задержанного в Косово российского дипломата

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Фото: REUTERS/Laura Hasani
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Российский дипломат Михаил Краснощеков, задержанный в частично признанной Республике Косово утром во вторник, 28 мая, получил серьезные травмы и находится в реанимации. Об этом рассказал врач Златан Елек из больницы северной Митровицы.

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По словам медика, у сотрудника миссии ООН в Косово диагностирована травма головы и перелом скуловой кости. Это относится к тяжким телесным повреждениям. «Травма произошла от удара прикладом в голову, хотя этот человек не был вооружен», — цитирует врача «РИА Новости».

Утром 28 мая стало известно, что силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали, по разным данным от 13 до 23 человек, которых якобы подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году. Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.

После появилась информация, что задержанный полицией российский гражданин, сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в непризнанной республике Михаил Краснощеков получил ранения и находится в больнице. МИД РФ потребовал от ООН принять все усилия для освобождения российского дипломата.

Позже стало известно об освобождении одного из двух задержанных сотрудников ООН.

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