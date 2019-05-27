Курц пообещал поддержать переходное правительство президента

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил президенту страны Александеру Ван дер Беллену, что готов обеспечить упорядоченную передачу власти переходному правительству и поддержать его работу. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает ТАСС.

«После голосования за отстранение в парламенте я позвонил президенту и заверил его, что мы готовы к беспрепятственной передаче и поддержим переходное правительство, независимо от того, кого он выберет, потому что речь идет не обо мне, не о нас, а об Австрийской Республике», — сказал Курц.

Кроме того, он, комментируя вынесенный ему и всему правительству вотум недоверия, заявил, что это было решение парламента, выбор же будет за народом на голосовании в сентябре.

Вотум недоверия был вынесен ранее 27 мая в связи с правительственным кризисом на фоне ухода с поста бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Причиной скандала, вынудившего его уйти в отставку, стало видео, снятое скрытой камерой, где он обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии, а не России и что встреча ни к чему не привела.

После инцидента австрийский президент Александер Ван дер Беллен согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент. Сам Курц при этом отказался от альянса с АПС.

Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись с Штрахе и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.