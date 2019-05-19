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Прокуратура Австрии не нашла причин для расследования в отношении вице-канцлера

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Фото: TASS/imago images/Eibner Europa
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Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе и не нашла оснований для расследования в отношении него и его помощника Йоханна Гуденуса. Об этом сообщила местная радиостанция Oesterreich 1 в воскресенье, 19 мая.

«Конкретных доказательств наличия преступления из этого [видео] не следует», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, полная версия видеозаписи будет передана для дальнейшего изучения прокуратуре по противодействию экономическим преступлениям и коррупции. Немецкие издания, накануне опубликовавшие компрометирующие материалы, располагают отрывками записи, однако отказываются предоставлять неотредактированный материал.

Ранее, 18 мая, лидер Австрийской партии свoбоды, вице-канцлер Хайн-Кристиан Штрахе объявил об отставке. После этого вечером канцлер Себастьян Курц предложил президенту Австрии Александеру ван дер Беллену провести досрочные выборы в парламент в максимально краткие сроки. 19 мая ван дер Беллен заявил, что выступает за досрочные выборы в начале сентября этого года.

Штрахе подозревается в том, что в 2017 году на Ибице контактировал с российской предпринимательницей Аленой Макаровой и обсуждал с ней помощь с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт. Свидетельствующая об этом видеозапись попала в распоряжение немецких изданий Spiegel и Sueddeutsche Zeitung.

При этом отмечается, что разговор Штрахе и россиянки происходил, когда политик еще не был вице-канцлером. На видео заметно, что все участники встречи находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сам Штрахе заявил, что женщина на видео является гражданкой Латвии, а не России. СМИ уже окрестили инцидент политическим землетрясением.

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