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СМИ назвали политическим землетрясением скандал с вице-канцлером Австрии

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Немецкие СМИ считают, что публикация скандального видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки Алены Макаровой смогла устроить «политическое землетрясение» в стране. В частности, немецкая газета Münchner Merkur отмечает, что после этого инцидента австрийский президент Александер Ван дер Беллен согласился на предложение канцлера Австрии Себастьяна Курца провести новые досрочные выборы в парламент.

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«Произошедшее вчера показывает тревожную моральную картину, которая не соответствует нашей стране, нашей Австрии. Это позорный инцидент, никому не должно быть стыдно за Австрию», — приводит издание слова австрийского лидера.

Американская газета The New York Times пишет, что Курц хочет создать новую правящую коалицию. При этом уточняется, что в ней не будет места Австрийской партии свободы, лидером которой является Штрахе. По мнению издания, Курцу было выгодно избавиться от своего партнера, чтобы управлять в одиночку.

В свою очередь международная газета Financial Times предполагает, что россиянка Алена Макарова, запечатленная вместе со Штрахе на видео, является подсадной уткой политических сил, передавших запись журналистам.

18 мая Штрахе объявил об отставке. Вице-канцлер подозревается в том, что в 2017 году на Ибице он контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней помощь с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт. Свидетельствующая об этом видеозапись попала в распоряжение немецких изданий Spiegel и Sueddeutsche Zeitung.

При этом отмечается, что разговор Штрахе и россиянки происходил, когда политик еще не был вице-канцлером. На видео заметно, что все участники встречи находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сам Штрахе заявил, что женщина на видео является гражданкой Латвии, а не России. Австрийская прокуратура начала проверку.

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