Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину

Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны. За решение проголосовали в понедельник депутаты национального совета Австрии (нижняя палата парламента страны).

Вотум недоверия вынесен на фоне правительственного кризиса на фоне ухода с поста бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом в понедельник. 27 мая, сообщает ТАСС.

Накануне стало известно, что австрийская либеральная партия NEOS в 2015 году получала предложение о получении «компрометирующих» бывшего вице-канцлера материалов.

Причиной скандала, вынудившего уйти в отставку вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, стало видео, снятое скрытой камерой, где он обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии, а не России, и что встреча ни к чему не привела.

После инцидента австрийский президент Александер Ван дер Беллен согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент. Сам Курц при этом отказался от альянса с АПС.

Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись с Штрахе и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.