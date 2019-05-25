Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

В ответ телеведущая заявила, что австрийские журналисты нанесли урон ее репутации. Теперь она намерена обратиться в суд, передает «Федеральное агентство новостей».

«Одна из газет — Osterreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде», ― написала Кудрявцева в Instagram.

Вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе подозревают в получении взятки от некой «родственницы российского олигарха» во время пребывания политика на Ибице.

Австрийское издание опубликовало фотографию Кудрявцевой, предположив, что Штрахе мог встречаться и с некой «проституткой», за услуги которой были уплачены €600 тыс.

Подписчики в Instagram предложили Кудрявцевой с юмором отнестись к инциденту. Некоторые назвали этот инцидент успехом, другие призвали сменить правительство Германии.

Вице-канцлер и лидер Австрийской партии свободы (АПС) Штрахе покинул свой пост после публикации видео, снятого скрытой камерой, где он обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к госконтрактам.

Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии и что встреча ни к чему не привела. После инцидента австрийский лидер Александер ван дер Беллен согласился на предложение канцлера Себастьяна Курца провести новые досрочные выборы в парламент.

Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись с Штрахе и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса. 20 мая министры от АПС объявили о досрочном выходе из коалиционного правительства.