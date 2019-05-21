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Курц заявил о формировании переходного правительства Австрии

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Кандидаты на освободившиеся посты министров в Австрии будут представлены президенту страны Александеру Ван дер Беллену в течение дня, после этого будет сформировано переходное правительство. Об этом 21 мая заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

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«Президент поручил мне после отставок с должностей гарантировать работоспособность правительства и заполнить освободившиеся позиции экспертами. Речь идет о переходном правительстве», — заявил Курц.

Он подчеркнул, что сделает это «не позднее сегодняшнего дня» и передаст президенту свои предложения, сообщает ТАСС.

По словам канцлера, этот шаг важен для обеспечения стабильности в Австрии и работоспособности страны на уровне Евросоюза.

Ранее во вторник представители Австрийской партии свободы (АПС) покинули министерские посты в правительстве республики на фоне отставки главы МВД Херберта Кикля.

Кикль, который является членом Австрийской партии свободы, покинул свой пост вслед за вице-канцлером страны и лидером партии Хайнцем-Кристианом Штрахе на фоне скандала с видеозаписью. На опубликованных кадрах Штрахе обсуждал с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Позже политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии — и что встреча ни к чему не привела. После инцидента президент Австрии согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент.

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