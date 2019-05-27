Кризис доверия: парламент Австрии вынесет вотум об отставке Курца

Скандал вокруг вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе напрямую коснулся главы кабмина Себастьяна Курца. 27 мая нижняя палата парламента проведет заседание по вынесению ему вотума недоверия. На исход голосования может повлиять не только отказ Курца сотрудничать с бывшими партнерами по коалиции — Австрийской партией свободы (АПС), но и недовольство других крупных фракций политикой правительства. Как рассказали «Известиям» депутаты от Социально-демократической партии Австрии (СДПА), действия канцлера вызывают у них беспокойство, а это значит, что, кроме обиженной на Курца АПС, за его отставку могут высказаться и социал-демократы. Тем не менее в экспертной среде полагают, что действующий канцлер пользуется значительной поддержкой президента страны, а это значит, что по меньшей мере на ближайшие месяцы он останется у власти .

Непоколебимые позиции

27 мая, сразу же после окончания выборов в Европейский парламент, в национальном совете Австрии (нижняя палата парламента) по инициативе оппозиционных партий пройдет заседание по вотуму недоверия канцлеру страны Себастьяну Курцу. Поводом для такого шага стал скандальное видео, опубликованное в немецкой прессе менее чем за неделю до европейских выборов. Запись датирована 2017 годом и представляет собой шестиминутную нарезку. На ней показано, как теперь уже бывший вице-канцлер и экс-глава правопопулистской АПС Хайнц-Кристиан Штрахе и его заместитель Йохан Гуденус общаются с якобы богатой россиянкой по фамилии Макарова (по словам самого Штрахе, это была латвийская гражданка ЕС). В ходе разговора они обещают ей доступ к госконтрактам в Австрии в обмен на финансирование избирательной кампании и информационную поддержку АПС на парламентских выборах 2017 года. Скандал значительно подорвал позиции Партии свободы — за считаные дни ее рейтинг упал с 24% до 18% — и дал повод для критики действующего правительства.

—- Сложившаяся ситуация и поведение в этом контексте канцлера Курца вызывают беспокойство, — сказал «Известиям» замглавы второй по численности в нацсовете фракции СДПА Йорг Ляйхфрид. — Он не пытается сохранить стабильное парламентское большинство, а его подход к формированию правительства выглядит сомнительно.

В этом его поддерживает депутат СДПА в австрийском бундесрате (верхняя палата парламента) Штефан Шеннах. В беседе с «Известиями» политик раскритиковал подходы правительства Курца — в особенности к решению социальных проблем — и подчеркнул, что в итоге под ударом оказались самые незащищенные слои населения.

Тем не менее, несмотря на критику и разразившийся скандал, позиции Себастьяна Курца гораздо устойчивее, чем может показаться на первый взгляд. По словам главы отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, действующий канцлер пользуется сильной поддержкой президента страны Александра Ван дер Беллена. А потому, в соответствии с австрийской конституцией, он будет у власти по меньшей мере до осени этого года, когда в Австрии пройдут досрочные парламентские выборы.

— Вотум недоверия в этом случае — элемент определенной политической борьбы. Но Курц никуда в ближайшее время не уйдет, — сказал «Известиям» эксперт. — У канцлера будет главное — вотум доверия от президента.

Развал коалиции

Политический скандал в Австрии развивался стремительно. 18 мая, после дискредитирующих публикаций, Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку, при этом назвав видеозапись «грязной кампанией по дезинформации» . «Моя персона не должна стать причиной для предлога в подрыве работы этого правительства, потому что именно это было целью этой грязной кампании», — сказал тогда политик, потребовав публикации полной версии разговора, который, по данным СМИ, длился более шести часов. Однако этот шаг Штрахе не спас коалиционное правительство Австрийской народной партии (АНП) и АПС от развала.

Себастьян Курц спустя сутки открестился от партнеров по коалиции, заявив, что в последние два года ему приходилось неоднократно сталкиваться со скандалами, причиной которых были функционеры АПС. «Несмотря на все инциденты, я никогда не распускал коалицию, но после вчерашнего видео я должен сказать: достаточно» , — сказал канцлер. И предложил провести досрочные парламентские выборы, которые ориентировочно состоятся в октябре 2019 года.

Вслед за Штрахе в отставку был отправлен глава МВД Херберт Кикль, который в момент запечатленных на видео скандальных диалогов занимал пост генсекретаря АПС. В ответ на это из правительства вышли все министры от Партии свободы — для представителей этого движения отказ Себастьяна Курца от сотрудничества до проведения досрочных выборов в национальный совет был неприемлем.

На фоне рушащегося кабмина канцлер заявил о готовности работать с правительством меньшинства . Он объяснил это тем, что «АПС не может быть партнером, социал-демократы не разделяют его внутренние подходы, а маленькие партии — слишком маленькие, чтобы их поддерживали».

Таким образом, буквально за несколько дней в Австрии было сформировано переходное правительство, в котором министерские позиции займут не политики, но эксперты. Пост главы МВД был отведен главе Верховного суда Австрии Экарту Ратцу, место министра транспорта, инноваций и технологий получил директор управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, оборонное ведомство возглавил кадровый офицер Йоханн Луиф, а руководителем министерства труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей стал бывший директор его ведомства Вальтер Пельтнер. В таком составе кабинет министров будет заседать вплоть до досрочных выборов.