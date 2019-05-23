Гонка поражений: европейские выборы поменяют расклад сил в ЕС
Грядущие выборы в Европейский парламент (ЕП) существенно изменят расклад сил в Европейском союзе (ЕС). К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты. Помимо того, что за минувшие пять лет на авансцену вышли правые популистские партии, которые еще в 2014 году считали маргинальными и не принимали всерьез, исход общеевропейского голосования определит целый набор факторов. Так, не последнюю роль здесь играет подвешенная ситуация с Brexit, а также недавний скандал вокруг теперь уже бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Расшевелить избирателя
Для европейских политиков — как сторонников, так и противников евроинтеграции — грядущие выборы будут иметь критическое значение. У традиционных партий есть шанс удержать позиции, у новых популистских движений — закрепиться в европейских институтах и начать играть на равных.
Вместе с тем ситуация с явкой на голосование вызывает серьезные вопросы. По данным института Ipsos, заинтересованность в выборах высказали всего 50% граждан. Наибольшее внимание к процессу приковано в Венгрии, Италии и Польше (в среднем — 61%). Меньше всего энтузиазма по этому поводу испытывают бельгийцы, британцы и французы (в среднем — 40%).
Несмотря на пассивность европейского избирателя, показатели внушают определенный оптимизм. Для сравнения: на последних выборах 2014 года явка составила рекордно низкие 42,5%.
Традиционалисты vs. популисты
По мнению завкафедры интеграционных процессов МГИМО Николая Кавешникова, по итогам выборов раскол в ЕП пойдет не по линии «правые—левые» партии, но и между теми, кто за или против активной евроинтеграции.
— Вероятно, что в ЕП появится новая проевропейская группа, по своей идеологии близкая к либерально-демократической партии Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» — сказал «Известиям» эксперт.
Согласно последним опросам, евроскептики могут получить до 153 кресел из 751-го. Лидером новой фракции станет итальянская партия «Лига» во главе с Маттео Сальвини, который в последние месяцы активно гастролировал по европейским странам, объединяя вокруг себя крайне правые движения. К нему присоединились ветеран европейской политики Марин Ле Пен с ее «Национальным объединением», некоторые члены немецкой «Альтернативы для Германии», Датской народной партии и движения «Истинные финны». Определенную поддержку Сальвини оказывали и лидеры правящих в Венгрии и Польше партий «Фидес» и «Право и справедливость».
Лидер итальнской партии «Лига» Маттео Сальвини принимает участие в большом митинге европейских националистических и ультраправых партий в преддверии парламентских выборов в ЕС
Тем не менее, несмотря на видимую сплоченность, у скептиков есть целый ряд спорных вопросов. Одной из причин для раскола может стать тема отношений с Москвой: Маттео Сальвини и Марин Ле Пен всегда открыто говорили о своей симпатии к РФ, а вот польские и прибалтийские популисты относятся к России в точности да наоборот.
— Если коалиция евроскептиков удержит единство хотя бы по некоторым вопросам, она может стать новым «делателем королей», так как ее фракция, согласно ожиданиям, будет второй по величине в парламенте, — пояснил «Известиям» глава отдела макроэкономического прогнозирования датского инвестиционного Saxo Bank Кристофер Дембик. — Годами решения зависели в основном от длительных переговоров между ЕНП и социал-демократами. После провала последних ЕНП придется по каждому вопросу вести переговоры с множеством партий, включая и евроскептиков.
Не заразительный пример
Тема выхода из ЕС или некоторых его институтов была частью популистской риторики. Однако при затянувшемся Brexit даже самые радикальные скептики перестали об этом говорить. Теперь их главная цель — менять ЕС изнутри.
Планировалось, что 29 марта Британия покинет Евросоюз. Треть из ее 73 кресел в ЕП должны были распределить между оставшимися 27 странами, а еще две трети оставить в резерве для будущих членов ЕС. Однако Brexit перенесли на 31 октября, и теперь Британия, вынужденная участвовать в выборах, рискует завязнуть в Евросоюзе еще на один электоральный срок.
— Сейчас важно, как будут развиваться переговоры Лондона с Брюсселем, который сказал, что 31 октября — последняя отсрочка для Brexit, — пояснила «Известиям» старший научный сотрудник Института Европы РАН Кира Годованюк. — С другой стороны, Евросоюз открыт к тому, чтобы отыграть всё назад, а это значит, что Британия сможет отозвать действие статьи 50 (Лиссабонского договора. — «Известия»).
Активист pro-Brexit протестует возле здания парламента в Лондоне
По словам эксперта, всё зависит от внутриполитической ситуации в стране — под вопросом премьерство Терезы Мэй, да и рейтинги двух ведущих партий — тори и лейбористов — постепенно снижаются. Теперь на авансцену выходят новые объединения. Так, лидерские позиции занимает созданная несколько месяцев назад партия Brexit, которую возглавляет депутат ЕП и бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж. Согласно опросу, опубликованному в британской газете The Guardian, за это движение готовы проголосовать 34% британцев.
— Успех на европейских выборах для партии Фаража стал бы плацдармом для дальнейшей карьеры в Соединенном Королевстве, — добавила Кира Годованюк.
Финальный аккорд
Одним из громких аккордов накануне выборов стал скандал вокруг теперь уже бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, также возглавлявшего правую Австрийскую партию свободы (АПС). Причиной послужило видео 2017 года, опубликованное за неделю до голосования. На нем запечатлено, как политик и его помощник общаются с русскоговорящей женщиной, которой Штрахе якобы пообещал доступ к госконтрактам в Австрии взамен на информационную поддержку. Скандал повлек за собой отставки в австрийском правительстве, а также объявление досрочных парламентских выборов. Более того, 27 мая парламент рассмотрит вотум недоверия канцлеру страны Себастьяну Курцу.
Европейские предвыборные плакаты вице-канцлера Австрии и главы Партии свободы (FPOe) Хайнца-Кристиана Штрахе
Как заявил «Известиям» депутат австрийского бундесрата Штефан Шеннах, этот скандал не повлияет непосредственно на исход европейских выборов, поскольку прошло слишком мало времени. Ключевыми станут досрочные парламентские выборы, которые пройдут в сентябре 2019 года, подытожил политик.
— В этой истории показателен другой факт, — считает Николай Кавешников. — Политическая борьба в Европе становится всё менее цивилизованной. Ведь ответов на вопросы, кто и почему производил эту запись, а также почему эти два года никто не давал ей ход, нет до сих пор.
По словам эксперта, тема так называемого российского следа — удобный рычаг в европейской политической борьбе. Австрийский скандал здесь ни о чем новом не говорит, подчеркнул Николай Кавешников, ведь для того, чтобы опорочить своих политических конкурентов, достаточно просто сказать, что он пожимал руку какому-либо неофициальному российскому представителю.