Гонка поражений: европейские выборы поменяют расклад сил в ЕС

Грядущие выборы в Европейский парламент (ЕП) существенно изменят расклад сил в Европейском союзе (ЕС) . К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты. Помимо того, что за минувшие пять лет на авансцену вышли правые популистские партии, которые еще в 2014 году считали маргинальными и не принимали всерьез, исход общеевропейского голосования определит целый набор факторов . Так, не последнюю роль здесь играет подвешенная ситуация с Brexit, а также недавний скандал вокруг теперь уже бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Расшевелить избирателя

Для европейских политиков — как сторонников, так и противников евроинтеграции — грядущие выборы будут иметь критическое значение. У традиционных партий есть шанс удержать позиции, у новых популистских движений — закрепиться в европейских институтах и начать играть на равных .

Вместе с тем ситуация с явкой на голосование вызывает серьезные вопросы. По данным института Ipsos, заинтересованность в выборах высказали всего 50% граждан . Наибольшее внимание к процессу приковано в Венгрии, Италии и Польше (в среднем — 61%). Меньше всего энтузиазма по этому поводу испытывают бельгийцы, британцы и французы (в среднем — 40%).

Несмотря на пассивность европейского избирателя, показатели внушают определенный оптимизм. Для сравнения: на последних выборах 2014 года явка составила рекордно низкие 42,5%.

Выборы в Европейский парламент Фото: REUTERS/Yves Herman

Справка «Известий» Раз в пять лет граждане ЕС выбирают депутатов в Европарламент, голосуя за свои национальные партии. Количество мест для каждой страны пропорционально числу жителей. Таким образом, больше всего мест в ЕП у Британии, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции. В дальнейшем именно от ЕП будет зависеть, кто возглавит Европейскую комиссию (де-факто правительство ЕС). В Европарламенте депутаты объединяются в более крупные фракции. Сейчас там действует восемь таких объединений, также работают порядка 20 независимых депутатов. Фракции «Европейская народная партия» (ЕНП) и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» занимают правые и левые центристские позиции и традиционно лидируют. Однако, учитывая интенсивный рост популистских партий, традиционалистам, похоже, на этот раз придется потесниться.

Традиционалисты vs. популисты

По мнению завкафедры интеграционных процессов МГИМО Николая Кавешникова, по итогам выборов раскол в ЕП пойдет не по линии «правые — левые» партии, но и между теми, кто за или против активной евроинтеграции.

— Вероятно, что в ЕП появится новая проевропейская группа, по своей идеологии близкая к либерально-демократической партии Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» — сказал «Известиям» эксперт.

Согласно последним опросам, евроскептики могут получить до 153 кресел из 751-го. Лидером новой фракции станет итальянская партия «Лига» во главе с Маттео Сальвини , который в последние месяцы активно гастролировал по европейским странам, объединяя вокруг себя крайне правые движения. К нему присоединились ветеран европейской политики Марин Ле Пен с ее «Национальным объединением», некоторые члены немецкой «Альтернативы для Германии», Датской народной партии и движения «Истинные финны». Определенную поддержку Сальвини оказывали и лидеры правящих в Венгрии и Польше партий «Фидес» и «Право и справедливость».

Выборы в Европейский парламент Лидер итальнской партии «Лига» Маттео Сальвини принимает участие в большом митинге европейских националистических и ультраправых партий в преддверии парламентских выборов в ЕС Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Тем не менее, несмотря на видимую сплоченность, у скептиков есть целый ряд спорных вопросов . Одной из причин для раскола может стать тема отношений с Москвой: Маттео Сальвини и Марин Ле Пен всегда открыто говорили о своей симпатии к РФ, а вот польские и прибалтийские популисты относятся к России в точности да наоборот.

— Если коалиция евроскептиков удержит единство хотя бы по некоторым вопросам, она может стать новым «делателем королей», так как ее фракция, согласно ожиданиям, будет второй по величине в парламенте, — пояснил «Известиям» глава отдела макроэкономического прогнозирования датского инвестиционного Saxo Bank Кристофер Дембик. — Годами решения зависели в основном от длительных переговоров между ЕНП и социал-демократами. После провала последних ЕНП придется по каждому вопросу вести переговоры с множеством партий, включая и евроскептиков.

Не заразительный пример

Тема выхода из ЕС или некоторых его институтов была частью популистской риторики. Однако при затянувшемся Brexit даже самые радикальные скептики перестали об этом говорить. Теперь их главная цель — менять ЕС изнутри.

Планировалось, что 29 марта Британия покинет Евросоюз. Треть из ее 73 кресел в ЕП должны были распределить между оставшимися 27 странами, а еще две трети оставить в резерве для будущих членов ЕС. Однако Brexit перенесли на 31 октября, и теперь Британия, вынужденная участвовать в выборах, рискует завязнуть в Евросоюзе еще на один электоральный срок.

— Сейчас важно, как будут развиваться переговоры Лондона с Брюсселем, который сказал, что 31 октября — последняя отсрочка для Brexit, — пояснила «Известиям» старший научный сотрудник Института Европы РАН Кира Годованюк. — С другой стороны, Евросоюз открыт к тому, чтобы отыграть всё назад, а это значит, что Британия сможет отозвать действие статьи 50 (Лиссабонского договора. — «Известия»).

Выборы в Европейский парламент Активист pro-Brexit протестует возле здания парламента в Лондоне Фото: REUTERS/Toby Melville

По словам эксперта, всё зависит от внутриполитической ситуации в стране — под вопросом премьерство Терезы Мэй, да и рейтинги двух ведущих партий — тори и лейбористов — постепенно снижаются. Теперь на авансцену выходят новые объединения. Так, лидерские позиции занимает созданная несколько месяцев назад партия Brexit, которую возглавляет депутат ЕП и бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж. Согласно опросу, опубликованному в британской газете The Guardian, за это движение готовы проголосовать 34% британцев.

— Успех на европейских выборах для партии Фаража стал бы плацдармом для дальнейшей карьеры в Соединенном Королевстве, — добавила Кира Годованюк.

Финальный аккорд

Одним из громких аккордов накануне выборов стал скандал вокруг теперь уже бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе , также возглавлявшего правую Австрийскую партию свободы (АПС). Причиной послужило видео 2017 года, опубликованное за неделю до голосования. На нем запечатлено, как политик и его помощник общаются с русскоговорящей женщиной, которой Штрахе якобы пообещал доступ к госконтрактам в Австрии взамен на информационную поддержку. Скандал повлек за собой отставки в австрийском правительстве, а также объявление досрочных парламентских выборов. Более того, 27 мая парламент рассмотрит вотум недоверия канцлеру страны Себастьяну Курцу.

Выборы в Европейский парламент Европейские предвыборные плакаты вице-канцлера Австрии и главы Партии свободы (FPOe) Хайнца-Кристиана Штрахе Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Как заявил «Известиям» депутат австрийского бундесрата Штефан Шеннах, этот скандал не повлияет непосредственно на исход европейских выборов , поскольку прошло слишком мало времени. Ключевыми станут досрочные парламентские выборы, которые пройдут в сентябре 2019 года, подытожил политик.

— В этой истории показателен другой факт, — считает Николай Кавешников. — Политическая борьба в Европе становится всё менее цивилизованной. Ведь ответов на вопросы, кто и почему производил эту запись, а также почему эти два года никто не давал ей ход, нет до сих пор.

По словам эксперта, тема так называемого российского следа — удобный рычаг в европейской политической борьбе. Австрийский скандал здесь ни о чем новом не говорит, подчеркнул Николай Кавешников, ведь для того, чтобы опорочить своих политических конкурентов, достаточно просто сказать, что он пожимал руку какому-либо неофициальному российскому представителю.