Австрия сформировала состав переходного правительства

В Австрии утвердили список экспертов, которые займут министерские посты на время действия переходного правительства, сообщает 22 мая агентство APA.

По его информации, главой МВД станет бывший председатель Верховного суда страны Экарт Ратц, Минобороны возглавит офицер Йоханн Луиф. Глава управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль займет должность министра транспорта, а министром труда будет бывший начальник одного из департаментов ведомства Вальтер Пельтнер.

Согласно информации радиостанции Ö3, министр финансов Хартвиг Легер заменит на посту вице-канцлера ушедшего в отставку Хайнца-Кристиана Штрахе, пишет «РИА Новости».

21 мая канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в течение суток представит президенту страны Александеру Ван дер Беллену кандидатов на освободившиеся посты министров, после этого будет сформировано переходное правительство.

Ранее в тот же день представители Австрийской партии свободы (АПС) покинули министерские посты в правительстве республики на фоне отставки главы МВД Херберта Кикля.

Кикль, который является членом Австрийской партии свободы, покинул свой пост вслед за вице-канцлером страны и лидером партии Хайнцем-Кристианом Штрахе из-за скандала с видеозаписью. На опубликованных кадрах Штрахе обсуждал с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Позже политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии — и что встреча ни к чему не привела. После инцидента президент Австрии согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент.