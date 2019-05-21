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Правительство Австрии покинут ключевые министры

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Представители Австрийской партии свободы (АПС) покидают министерские посты в правительстве республики на фоне отставки главы МВД Херберта Кикля, пишет Kronen Zeitung во вторник, 21 мая.

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По данным издания, информацию подтвердили и в администрации президента страны Александера ван дер Беллена. На переходный период свой пост сохранит только министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Несколькими днями ранее канцлер республики Себастьян Курц предложил отправить в отставку главу МВД Херберта Кикля, который является членом АПС. До этого свой пост покинул вице-канцлер и лидер партии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Причиной его ухода стало видео, снятое скрытой камерой, где мужчина обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии и что встреча ни к чему не привела. После инцидента австрийский лидер Александер ван дер Беллен согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент. Сам канцлер при этом отказался от альянса с АПС.

Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись с Штрахе и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.

20 мая министры от АПС объявили о досрочном выходе из коалиционного правительства.

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