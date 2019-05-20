Экс-канцлер Австрии призвал Себастьяна Курца уйти в отставку

Австрийский канцлер Себастьян Курц должен покинуть свой пост вслед за Хайнцем-Кристианом Штрахе. Об этом заявил его предшественник — экс-канцлер Кристиан Керн, сообщает в понедельник, 20 мая, ТАСС.

«Он [Курц] должен последовать моему примеру и расчистить путь для нового начала», — заявил Керн.

Причиной скандала, вынудившего уйти в отставку вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, стало видео, снятое скрытой камерой, где он обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Штрахе утверждает, что женщина на видео — гражданка Латвии, а не России, и что встреча ни к чему не привела.

После этого инцидента австрийский президент Александер Ван дер Беллен согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент. Сам Курц при этом отказался от альянса с АПС.